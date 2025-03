Die Bundespolizei hat eine mit Untersuchungshaftbefehl und drei Aufenthaltsermittlungen gesuchte 29-Jährige bei der Einreise nach Deutschland festgenommen. Einsatzkräfte kontrollierten die bulgarische Staatsangehörige in der Nacht auf Freitag als Beifahrerin am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn. Die Überprüfung der Frau ergab einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls, heißt es im Polizeibericht. Zudem war sie, ebenfalls wegen Eigentumsdelikten, durch drei Staatsanwaltschaften zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Die 29-Jährige wurde vor Ort von der Bundespolizei vorläufig festgenommen. Nach der Vorführung beim Amtsgericht musste sie ins Gefängnis.