Bundespolizeieinsatz in Weil: Angeblich Schusswaffe und Bombe dabei

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Vortäuschen einer Straftat gegen einen 42-Jährigen. Einsatzkräfte kontrollierten den italienischen Staatsangehörigen am Dienstagvormittag bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn. Der in Deutschland lebende Mann reagierte zunächst nicht auf die Fragen der Beamten, gab dann jedoch an, eine Schusswaffe im Auto mitzuführen, heißt es im Polizeibericht. Bei der folgenden Durchsuchung seiner Person sagte der 42-Jährige, dass sich eine Bombe im Fahrzeug befinden würden.