Der Einreiseversuch eines 26-Jährigen endete bei einer Kontrolle der Bundespolizei am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn. Einsatzkräfte kontrollierten den Mann am Dienstagabend als Reisenden in einem Fernbus Richtung Paris. Er zeigte zunächst das Foto einer italienischen Identitätskarte auf seinem Smartphone vor. Beim Abgleich zwischen Foto und Person konnte keine Übereinstimmung festgestellt werden, heißt es im Polizeibericht. Anschließend zeigte der 26-Jährige das Foto eines tunesischen Reisepasses mit seinem Lichtbild vor. Fälschungsmerkmale wurden nicht entdeckt. Der tunesische Staatsangehörige gab an, in Frankreich zu leben. Einen Nachweis für einen legalen Aufenthalt konnte er jedoch nicht erbringen. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren ein. Der Mann wurde in die Schweiz zurückgeschickt.