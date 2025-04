Eine Frau aus China ist beim Versuch, mit einem gefälschten japanischen Dokument nach Deutschland einzureisen, gescheitert. Die 46-Jährige befand sich am Freitagmorgen in einem Fernreisebus von Barcelona nach Freiburg. Am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn kontrollierten Bundespolizisten die Reisenden. Der vorgelegte japanische Reisepass der Frau stellte sich als Fälschung heraus, heißt es im Polizeibericht. Bei der Durchsuchung wurde ein original Dokument der chinesischen Staatsangehörigen gefunden. Eine Überprüfung ergab, dass der Frau in Deutschland Straftaten nach dem Betäubungsmittel- und Aufenthaltsgesetz vorgeworfen werden, weswegen Ersuchen zur Aufenthaltsermittlung vorlagen. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren ein. Nach der Sicherstellung des Reisepasses wurde die 46-Jährige in die Schweiz zurückgeschickt.