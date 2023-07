Bundespräsident Steinmeier und Bettel: Binnengrenzen müssen offen bleiben

Steinmeier betonte: "Luxemburg ist eigentlich Herzkammer der Europäischen Union und lebt dieses Europa wie kaum ein anderes Land in Europa." An der Offenheit der Menschen in Luxemburg könne sich Deutschland "durchaus ein Beispiel nehmen". Er dankte auch den luxemburgischen Rettungskräften, die Deutschen im Ahrtal bei der Flutkatastrophe 2021 halfen. "Was sich in Krisenzeiten zeigt, ist der Wert der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit." Der Bundespräsident wurde beim Besuch von Gästen aus Luxemburg begleitet, darunter Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar und Schauspielerin Vicky Krieps.

Steinmeier lobt Luxemburgs Offenheit und Mehrsprachigkeit

Bei einem Staatsbankett beim Großherzog sagte Steinmeier, man könne sich Luxemburg "als Vorbild nehmen: ein Land, das Mehrsprachigkeit und Offenheit lebt". Etwa die Hälfte der rund 660.000 Einwohner des Großherzogtums sind Ausländer. "Menschen aus mehr als 170 verschiedenen Nationen leben hier, so viele wie in keinem anderen europäischen Land", sagte der Bundespräsident.

Am Dienstag ist eine Visite des Geburtshauses von Robert Schuman (1886-1963) vorgesehen, der ein Gründervater der Europäischen Union war. Luxemburg ist nach Malta das zweitkleinste Land der EU. Als Außenminister war Steinmeier früher oft in Luxemburg.