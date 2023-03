Bundesrat Bundesländer sichern Ukraine Hilfe zu

An der Sitzung nahm auch der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev teil. "Es ist uns ein großes Anliegen, die Solidarität der 16 deutschen Länder mit der Ukraine zum Ausdruck zu bringen", sagte Bundesratspräsident Peter Tschentscher (SPD). "Wir stehen an Ihrer Seite, wir nehmen Anteil an Ihrem Leid und trauern mit Ihnen um die Toten."

Die Botschaft der Bundesländer an die Menschen in der Ukraine sei klar, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU): "Wir stehen fest an Eurer Seite - heute und an jedem weiteren Tag." Kreml-Chef Wladimir Putin habe den "unbändigen Mut" der Menschen in der Ukraine und ihr "unerschütterliches Streben nach Freiheit" ebenso unterschätzt wie den Zusammenhalt des Westens. Das klare Signal nach Moskau laute: "Der russische Angriffskrieg wird uns nicht spalten. Im Gegenteil, er bringt uns noch näher zusammen."