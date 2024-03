Bundesregierung: Baerbock trifft Israels Außenminister Katz

Bei Baerbock dürfte die Ungeduld angesichts des von ihr immer wieder beklagten Leids der Zivilbevölkerung in Gaza gewachsen sein. Nach einem Treffen mit ihrem ägyptischen Kollegen Samih Schukri in Kairo hatte sie Israels Regierung am Montag erneut vor einer Bodenoffensive in der mit Flüchtlingen überfüllten Stadt Rafah gewarnt.

Katz reagiert auf Forderung nach Feuerpause

Schon vor dem Eintreffen Baerbocks in Israel reagierte Katz frostig, nachdem die Bundesaußenministerin Israel und die Hamas auf X (früher Twitter) zu einer sofortigen humanitären Feuerpause aufgerufen hatte, die zu einem Waffenstillstand führen solle. Katz entgegnete auf X: "Wir erwarten von unseren Freunden, dass sie Israel in diesen herausfordernden Zeiten weiterhin unterstützen und es nicht gegen die Terrororganisation Hamas schwächen." Es gelte weiterhin zusammenzuarbeiten, um die humanitäre Hilfe für Gaza auszuweiten.

Im Gazastreifen leben rund 2,2 Millionen Menschen. Allein in Rafah im südlichen Teil des Küstengebiets suchen Schätzungen zufolge 1,5 Millionen von ihnen auf engstem Raum Schutz vor den Kämpfen in den anderen Teilen Gazas. Netanjahu zufolge hat die Armee Pläne ausgearbeitet, um die Zivilisten in Sicherheit zu bringen. Zugleich gibt es Vorwürfe, seine Regierung verhindere oder verzögere mehr Hilfslieferungen in den Gazastreifen - was die israelische Seite zurückweist.

Baerbock fordert Öffnung des Landweges für Hilfe

Die Außenministerin wies in Kairo nochmals darauf hin, dass Hilfslieferungen aus der Luft und über das Meer nur einen geringen Beitrag zur Versorgung der Menschen in Gaza leisten könnten. "Was wir brauchen, ist die Öffnung des Landweges."

Die israelische Regierung sei dafür verantwortlich, Zugang zu Nahrung und Wasser sowie sichere Fluchtorte zu garantieren. Baerbock hielt Israel vor, nicht konsequent zwischen militärischen und zivilen Zielen zu unterscheiden. Auch diese Vorwürfe dürften bei dem Treffen mit Katz zur Sprache kommen.