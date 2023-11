Bundesregierung Spitzentreffen zum Haushalt: Das sind die Probleme der Ampel

Nach dem Karlsruher Haushaltsurteil muss die Koalition sparen. Das hat Folgen für die Bürger. Doch wie hart wird es? Keine Partei will an Kernversprechen ran. Jetzt setzen sich die Ampel-Spitzen an einen Tisch.