Bundesregierung Waffenrechtsreform wird zum Zankapfel

Worum es konkret geht

Doch was steht eigentlich genau drin in dem Plan, der bei vielen Besitzern legal erworbener Waffen auf so erbitterten Widerstand stößt? Wer in Deutschland genehmigungspflichtige Waffen besitzen will, muss heute schon nachweisen, dass er sachkundig und zuverlässig ist. Außerdem muss er oder sie glaubwürdig darlegen, weshalb die Waffe angeschafft werden soll, also zum Beispiel für die Jagd oder weil jemand als Schütze in einem Verein regelmäßig schießt. Mit dieser sogenannten Bedürfnisprüfung unterscheidet sich Deutschland beispielsweise von den USA.