Bundesregierung Wirtschaftsminister Habeck hat Corona

Polizeieinsatz in Lörrach Hochhaus: 64-Jähriger nach Schuss auf Wohnungstür festgenommen

Ein 64-jähriger Mann steht im Verdacht, am Montag gegen 0.50 Uhr mit einem großkalibrigen Revolver in einem Mehrfamilienhaus in Stetten durch eine Wohnungstür geschossen zu haben. In der Wohnung sollen sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Personen aufgehalten haben. Verletzt worden sei niemand.