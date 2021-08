Bundesstiftung Umweltpreis ehrt Forscher für Arten- und Moorschutz

Moorforscher Joosten habe mit seiner Arbeit das Bewusstsein dafür geweckt, dass Moore unverzichtbar für eine Überwindung der Klimakrise seien. "Und wenn wir nicht auf die Moore achten, wenn wir sie nicht vor Entwässerung schützen, dann wird uns der Klimawandel künftig noch größere Probleme bereiten, als wir sie jetzt schon spüren", sagte DBU-Chef Bonde.

Joosten kam nach einem Biologie-Studium und verschiedenen wissenschaftlichen Stationen in den Niederlanden 1996 an das Institut für Botanik und Landschaftsökologie der Universität Greifswald. Dort hat er bis zu seinem gerade begonnenen Ruhestand gearbeitet. In mehr als 600 wissenschaftlichen Publikationen hat er sich mit dem Lebensraum Moor in aller Welt auseinandergesetzt und auch viele Forschungsreisen in Moorgebiete von Alaska bis Nordkorea unternommen. Joosten habe entscheidend dazu beigetragen, dass heute Moore als wichtige Landschaftstypen und als bedeutsam für das Klima angesehen werden, würdigte Bonde. Weltweit sind ein Fünftel der Moore entwässert, in Deutschland sogar 95 Prozent, was die Treibhausgas-Emissionen in die Höhe treibt. Wiedervernässung und Wiederherstellung der Moore seien entscheidend, um auf natürlichem Weg das Treibhausgas CO2 zu binden.

Joosten habe zudem den Begriff "Paludikultur" geprägt, die naturverträgliche Nutzung von Mooren. Damit könnte sich laut DBU der Gartenbau revolutionieren lassen: Torfmoos-Anbau als Ersatz für fossilen Torf.

© dpa-infocom, dpa:210827-99-985977/3