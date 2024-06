Auf der B 3 zwischen Efringen-Kirchen und Eimeldingen sind am Samstag gegen 16.20 Uhr vier Personen bei einem Unfall leicht verletzt worden. Ein 66-jähriger Autofahrer hat laut Polizei die Vorfahrt eines 55-Jährigen, der auf der Bundesstraße fuhr, missachtet und ist mit diesem kollidiert. Dadurch geriet der 55-Jährige auf einen neben der Fahrbahn befindlichen Radweg und streifte eine 60-jährige Fahrradfahrerin, welche dadurch stürzte. Die beiden Fahrer, die 52-jährige Mitfahrerin des 66-Jährigen und die Fahrradfahrerin verletzten sich leicht. Die 52-Jährige und der 66-Jährige mussten in ein Krankenhaus. An den Autos wurde ein Schaden von rund 16 000 Euro verursacht, das Fahrrad blieb unbeschädigt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.