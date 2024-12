Bundestag Emotionale Bundestagsdebatte über Abtreibungen

Abgeordnete der FDP kritisierten vor allem, diese so wichtige Debatte werde in Eile geführt. Sie selbst habe sich längst entschieden, sagte Gyde Jensen. "Ganz persönlich: Wer in dieser schwierigen Lage ist, der sollte nicht zusätzlich der Belastung ausgesetzt sein, potenziell eine Straftat zu begehen." Doch andere brauchten womöglich noch Zeit zum Nachdenken und individuellen Abwägen. Deshalb solle die Debatte nach der Neuwahl am 23. Februar in Ruhe und seriös weitergeführt werden.