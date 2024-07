Bundestag Ex-Grünen-Abgeordnete Sekmen von Union begeistert empfangen

Grüner Kreisverband fordert Mandatsverzicht

Der Grünen-Kreisverband Mannheim wies auf Sekmens Einzug in den Bundestag über die Grünen-Landesliste hin. "Wir fordern deshalb, dass Melis Sekmen ihr Bundestagsmandat abgibt, so dass eine andere Person der gewählten Grünen Liste statt ihr im Bundestag vertreten sein kann", hieß es in einer Stellungnahme. Die Grünen-Co-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Britta Haßelmann, sagte in Berlin: "Reisende kann man nicht aufhalten."

Kretschmann verwundert über Wechselgründe von Sekmen

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte in Stuttgart mit Blick auf Äußerungen Sekmens zu einem Schubladendenken: "Ich war über die Begründung doch etwas verwundert." Dies sei kein Grund, sich von den Grünen zu verabschieden, sagte Kretschmann. Er selbst äußere sich auch ähnlich. "Wenn man dieser Meinung ist, dann guckt man, dass man andere davon überzeugt", sagte der Ministerpräsident.

CSU: Aus Fehlern lernen ist ja was Positives

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte über Sekmen: "Aus seinen Fehlern lernen ist ja erst mal was Positives." Es sei eine kluge Erkenntnis der bisherigen Grünen-Abgeordneten, dass man die internationale wirtschaftliche Situation "mit den Grünen nicht bewältigen kann".