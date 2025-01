Bundestag Kein "Zustrombegrenzungsgesetz" - Wie geht es nun weiter?

Worüber hat der Bundestag entschieden?

Der umstrittenste Punkt des Gesetzentwurfs der Unionsfraktion, zu dem vorab auch Abgeordnete von FDP, AfD und BSW Zustimmung signalisiert hatten, ist die Aussetzung des Familiennachzugs zu Geflüchteten mit eingeschränktem Schutzstatus. Zu dieser Gruppe gehören in Deutschland aktuell viele Syrerinnen und Syrer.

Außerdem sollten nach den Vorstellungen der Union die Befugnisse der Bundespolizei erweitert werden. Sie solle künftig, wenn sie in ihrem Zuständigkeitsbereich - also etwa an Bahnhöfen - Ausreisepflichtige antrifft, selbst für eine Abschiebung sorgen können, schlug die CDU/CSU vor.