Bundestag: Union begrüßt Wechsel von Grünen-Abgeordneter Sekmen

Sekmen will schon am Nachmittag als Gast an der Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag teilnehmen. Die Mannheimerin mit türkischen Wurzeln hatte am Montag ihren Austritt bei den Grünen und aus der Grünen-Bundestagsfraktion erklärt - mitten in den politischen Auseinandersetzungen zwischen Union und Grünen vor den Landtagswahlen im Herbst.