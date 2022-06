Bundestag Weniger Petitionen beim "Kummerkasten der Nation"

Mehr Möglichkeiten als Online-Plattformen

An den Petitionsausschuss können sich alle Bürgerinnen und Bürger wenden. Gemessen an der Einwohnerzahl kamen im vergangenen Jahr am meisten Einwendungen aus Berlin und dem Saarland, am wenigsten aus Thüringen und Bremen. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) bot dem Ausschuss an, ihn ein stückweit aufzuwerten. Darüber sollten nach der Sommerpause Gespräche geführt werden. Der Ausschuss selbst strebt nach Angaben seiner Vorsitzenden an, die relativ lange Bearbeitungsdauer der Petitionen von rund zwei Jahren zu verkürzen.