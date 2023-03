Bundestagsfraktionsklausur Grüne gehen in die Offensive: Habeck warnt vor "Kulturkampf"

Innerhalb der freudlosen Ampel-Koalition mit SPD und FDP sind die Grünen mit dem wohl größten Veränderungsanspruch unterwegs, was ihrer Popularität nicht immer zuträglich ist. In Umfragen kommen sie nicht aus der Zone zwischen 16 bis 19 Prozent, dicht gefolgt und in einzelnen Befragungen sogar überholt von der AfD. Die Partei selbst sieht es so: Die Klimakrise sei eine Realität, mehr Anstrengungen und Umstellungen auch im persönlichen Lebensumfeld seien unausweichlich - und sie selbst ehrlich genug, das auszusprechen.

Erst am Montag warnte der Weltklimarat, dass die Klimaschutzziele der Welt in akuter Gefahr seien, wenn die klimaschädlichen Treibhausgase nicht noch in diesem Jahrzehnt drastisch gesenkt werden. Das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau (1850-1900) zu begrenzen, ist nach dem Bericht praktisch unmöglich. Die 1,5 Grad könnten sogar bereits in der ersten Hälfte der 2030er Jahre überschritten werden.

Dröge geklagt: "Wer kann die guten Ideen kaputt reden?"

Beim Klimaschutz drehe sich die Diskussion in Deutschland gerade nicht um die Frage, wer die beste Idee habe, beklagte Dröge. "Sondern es gibt eben einen Wettbewerb: Wer kann die guten Ideen kaputt reden? Das ist die politische Debatte in diesem Land gerade." Egal, welche Instrumente die Grünen vorschlügen, sie würden dafür kritisiert.

Auf Abstand gingen am Montag auch Vertreter des Konzernbetriebsrats des Energieunternehmens Leag. In letzter Minute sagten sie am Montag ihre Teilnahme an der Fraktionsklausur ab. Grund war eine am Wochenende bekannt gewordene Beschlussvorlage der Fraktion, die auch für Ostdeutschland einen auf 2030 vorgezogenen Kohleausstieg vorsieht. Die Leag baut Braunkohle in der Lausitz ab und betreibt Kraftwerke. Stattdessen konnte die Fraktion den IGBCE-Vorsitzenden Michael Vassiliadis für eine digitale Diskussion mit den Abgeordneten gewinnen. Die Einladung an die Leag-Vertreter sei eine "ausgestreckte Hand" gewesen, sagte Habeck. "Dass die jetzt nicht so ergriffen wurde, ist schade, ändert aber nichts daran, dass die Hand ausgestreckt bleibt."