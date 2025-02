Bundestagswahl 2025: Schopfheim im Bundestrend

Um 21.04 war geschafft: Auch der letzte der 25 Wahlbezirke in Schopfheim war ausgezählt: Ein Bezirk in Fahrnau hatte bis drei Stunden nach Schließung der Wahllokale auf sich warten lassen. Auch in Langenau und Wiechs dauerte die Auszählung deutlich länger als anderswo.