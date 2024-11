Bundestagswahl 2025: Stefan Glaser startet für die CDU in den Bundestagswahlkampf

Großer Beifall und Jubel für Stefan Glaser in der Bürgerhalle in Schliengen: Er zieht für die CDU im Wahlkreis Lörrach-Müllheim in den Bundestagswahlkampf, um das Direktmandat zu ergattern. So groß wie der Beifall war die Spannung in der sehr gut besuchten Halle: Nach der Vorstellung der vier Kandidaten beim Nominierungsparteitag hieß es um 17.14 Uhr „Wahlgang geschlossen, die Stimmen werden jetzt ausgezählt“. Insgesamt 300 Wahlberechtigte nahmen am Urnengang teil, letztlich wurden 281 gültige Stimmen abgegeben.