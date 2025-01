Große Bereitschaft von Wahlhelfern

Dank der regen Bereitschaft von Bürgern und Verwaltungsmitarbeitenden, sich als Wahlhelfer zu engagieren, gebe es in Weil am Rhein keinerlei Probleme, die notwendige Anzahl von etwa 150 Helfern zusammen zu bekommen, freut man sich bei der Stadt. Diese arbeiten tagsüber in zwei Schichten und kommen dann ab 18 Uhr zur Auszählung in ihren Wahllokalen zusammen. Die Ergebnisse der Bundestagswahl werden noch am Abend feststehen und dann auch im Großen Sitzungssaal des Rathauses präsentiert, heißt es.