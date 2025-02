Bundestagswahl: Alle sehen sich ein Stückweit als Verlierer

CDU: „Jetzt ist Herr Merz dran“

Auch Günter Dußmann, Ortsverbandsvorsitzender der CDU, ist nicht ganz zufrieden mit dem Wahlergebnis. Klar, dass Friedrich Merz nun „dran“ sei, sei sensationell, sagt er. Dieser sei der richtige, um dem großen Problem Deutschlands entgegenzutreten, nämlich dass es zwischen Russland und Amerika stehe.

Lösungen statt Kompromisse wünscht sich der Weiler CDU-Mann Günter Dußmann Foto: Christina Schröder

Im Hinblick auf die künftige, in seinen Augen einzig mögliche Regierungskoalition mit der SPD, sagt er: „Wir müssen uns an Lösungen messen lassen, nicht an Kompromissen“. Zu jeder einzelnen Frage müsse konkret um die bestmögliche Lösung gerungen werden, sie dürfe nicht Gegenstand parteipolitischer Verhandlungen im Vorfeld sein.

„Unsägliche“ Wahlrechtsreform straft Direktkandidaten

Ärgerlich stimmt Dußmann, dass der siegreiche CDU-Wahlkreiskandidat Stefan Glaser nicht in den Bundestag einzieht. „Glaser hat einen sensationellen Wahlkampf hingelegt.“ Die „unsägliche“ Wahlrechtsreform sei schuld, dass er trotz des besten Ergebnisses für die CDU seit langem, nicht als Abgeordneter nach Berlin gehe, und schlimmer noch: dass der Wahlkreis Lörrach-Müllheim nun ganz ohne Vertreter in Berlin dastehe. Auch er heiße eine Begrenzung der Zahl der Bundestagsabgeordneten für gut, sagt er zwar. Dies dürfe aber nicht auf Kosten der direkt Gewählten geschehen.

Grüne: Direktmandat leider verpasst

Das Ziel, das Bündnis 90/Die Grünen sich gesetzt habe, nämlich mit ihrer Kandidatin Jasmin Ateia das Direktmandat zu erringen, sei nicht erreicht worden, sagt Ulrike Fröhlich, eine der beiden Grünen-Sprecher in Weil. Dass der Wahlkreis nun gar keinen Vertreter in den Bundestag entsende, sei schade. Auch die CDU habe ja leider kein Direktmandat erreicht.

Es war ein schneller und intensiver Wahlkampf, sagt Ulrike Fröhlich, eine von zwei Vorsitzenden der Weiler Grünen Foto: Andreas Sütterlin

Erfreulich für die Grünen in Weil sei aber, dass sie mit ihrem Ergebnis doch knapp über dem Landesschnitt liegen. „Das sehen wir als Bestätigung unserer Arbeit“, sagt Fröhlich.

Unterstützung von Neumitgliedern

Im Wahlkampf hätten die Grünen sehr viel Unterstützung von Neumitgliedern bekommen, sei es als Standbetreuer, auf Social Media, beim Haustürwahlkampf oder beim Flyer verteilen. Obwohl schon im November klar gewesen sei, dass dies kein einfacher Wahlkampf werden würde, sei es gelungen, sich erstaunlich schnell wieder aus dem Tief herauszuarbeiten, hält die Grünen-Vorsitzende fest. Zu verdanken sei dies auch der großen Unterstützung von Leuten, welche schon immer die Grünen oder zumindest links gewählt haben.

Sorge wegen des hohen Abschneidens der AfD

Auf die Ergebnisse der AfD in Weil am Rhein, die in einigen Stadtteilen bei um die 25 Prozent der abgegebenen Wählerstimmen lagen, schauen die Weiler Grünen mit Sorge.