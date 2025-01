Bundestagswahl BSW, FDP und Linke zittern: Die Folgen der 5-Prozent-Hürde

Das Bündnis Sahra Wagenknecht

Im BSW herrscht immer noch Begeisterung über die bisherigen Erfolge. Gründerin Sahra Wagenknecht riss ihre Mitglieder beim Parteitag in Bonn erst am Sonntag wieder mit einer Rede von den Stühlen. Dass dem BSW derzeit der "Wind ins Gesicht" bläst, führt sie auf ein feindseliges Umfeld zurück. Einige sähen ihre Pfründe bedroht, sagte Wagenknecht. "Und ihre Revanche ist eine öffentliche Lügenkampagne gegen das BSW." Die Berichterstattung in Medien sei unausgewogen.

Topthemen für das BSW sind Frieden und der Import billiger Energie aus Russland. So soll die Wirtschaft in Schwung kommen. Rätselhaft bleibt, warum Wagenknecht bei so schwachen Umfragewerten als Kanzlerkandidatin antritt. Auf Nachfrage sagt sie: "Die Chancen von Robert Habeck und Alice Weidel aufs Kanzleramt sind nicht größer als meine." Unklar ist auch, mit wem das BSW im Bund koalieren könnte. Wagenknecht fordert eine Regierung von Experten ohne Parteibindung, sagt aber: "Natürlich bräuchte es auch dafür eine Koalition, die Regierung muss ja im Parlament getragen werden."

Die FDP

Auch die FDP macht sich Mut, trotz schlechter Umfragewerte nach dem Ampel-Bruch. Der designierte Generalsekretär Marco Buschmann meinte bei "t-online", erst wenn Plakate im Straßenbild hingen, dächten viele Menschen darüber nach, wen sie wählen würden. Die Freien Demokraten würden mit ihren Argumenten punkten. Wirtschaftswende und Schuldenbremse sind die Stichworte.

Parteichef Christian Lindner spricht ganz offensiv davon, wieder mitzuregieren, mit der Union als neuem Partner. Seine Strategie: Wählerinnen und Wähler von den politischen Rändern zurückholen. Beim Dreikönigstreffen in Stuttgart sagte Lindner: "Ohne AfD und BSW gäbe es längst eine schwarz-gelbe Mehrheit im Deutschen Bundestag." Diese Rechnung ist vorerst jedoch recht theoretisch: Die AfD kommt in Umfragen auf 20 bis 22 Prozent - und ist damit etwa fünfmal so stark wie die FDP.