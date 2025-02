Zum Vergleich die Wahl im Jahr 2021: Die CDU erhielt 29,4 Prozent der Zweitstimmen, die SPD 26,6 Prozent, die Grünen 13,9 Prozent und AfD 5,8 Prozent. Damit konnte die CDU in diesem Jahr in Todtnau einen deutlichen Aufstieg in der Wählergunst erfahren, die SPD jedoch einen Abstieg. Die AfD konnte wesentlich mehr Wähler für sich gewinnen als noch vor vier Jahren. Die Wahlbeteiligung in Todtnau lag nun bei 84,2 Prozent.