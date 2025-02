In Schönau gehen die Christdemokraten als Sieger aus der Bundestagswahl hervor, sie heimsen 30,8 Prozent der Zweitstimmen ein. Die SPD hingegen holt 16,1 Prozent und landet damit auf dem dritten Platz. Denn auch hier werden – wie in Zell – die Sozialdemokraten von der AfD überholt, die 18,4 Prozent der Stimmen holt. Die Grünen bekommen 10,4 Prozent. Bei den Erststimmen sieht das Bild ein wenig anders aus: Stefan Glaser (CDU) erhält 34 Prozent, Julian Wiedmann (SPD) 18,7 Prozent und Marco Näger (AfD) 17,9 Prozent. Traditionell hat die CDU in der Belchen-Region bei Wahlen die Nase vorn. So auch bei den Bundestagswahlen im Jahr 2021: Die CDU bekam damals 28,6 Prozent der Zweitstimmen, die SPD, 26,1 Prozent, die Grünen 13,5 Prozent, die FDP 10,8 Prozent und die AfD 7,5 Prozent der Stimmen. Damit hat die AfD einen deutlichen Zuwachs – auch in Schönau – erfahren.