Bundestagswahl: HTG-Schüler haben die Wahl

Geheime und freie Wahl

Emili Kljucevic und eine weitere Schülerin empfingen die Mitschüler an ihrem Tisch, hakten deren Namen in der Wählerliste ab und reichten ihnen die Stimmzettel. In drei Wahlkabinen konnten die jungen Leute dann in freier und geheimer Wahl ihre beiden Kreuze auf dem Stimmzettel machen und diesen in die Urne am Ausgang werfen.

Der Berliner Verein Kumulus, der vielfältige Projekte zur Demokratieförderung umsetzt, ist Träger der Juniorwahl. Unter anderem der Bundestag, die Bundeszentrale für politische Bildung und der Landtag Baden-Württemberg unterstützen die Aktion. Seit 1999 sollen laut Internetseite www.juniorwahl.de mehr als sieben Millionen Schüler bei Juniorwahlen den Ablauf von Bundestags-, Landtags- und Europawahlen kennen gelernt haben. Die Materialien, etwa die Wahlurne, erhalten die Schulen kostenlos.