Im Erdmannsdorf schnitt die CDU am besten ab: Bei den Zweitstimmen kamen die Christdemokraten auf 29,5 Prozent, bei den Erststimmen sogar auf 35,3 Prozent. Mit mehr (bei den Erststimmen) oder weniger (bei den Zweitstimmen) großem Abstand landete die AfD auf Platz zwei: Beinahe jeder Vierte gab dieser Partei seine Stimmen: 25,7 Erststimmenanteil, 24,3 Prozent Zweitstimmenanteil. Mit weitem Abstand dahinter liegen Grüne und SPD beinahe gleichauf: Die SPD kommt bei den Zweitstimmen auf 13,4 Prozent und bei den Erststimmen auf 13,7. Die Grünen kommen auf 13,2 Prozent Zweitstimmen, und auf 12 Prozent Erststimmen. Geht es nach den Haslern, kommen auch die Linken in den Bundestag (5,6 Prozent); BSW und FDP scheitern hier mit 4,5 Prozent bzw. 4,3 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde. 83,1 Prozent der 884 Hasler stimmten ab. Bei der Vorwahl lag die Wahlbeteiligung bei 76,5 Prozent. Damals war die SPD erfolgreichste Partei, gefolgt von CDU. Grünen, FDP und AfD.