Bundestagswahl in Lörrach: Briefwähler bevorzugen andere Parteien als Wähler im Lokal

Näger, Ateia und Wiedmann

Im Eichendorffschul-Wahllokal wiederum liegt Marco Näger (AfD) bei 36 Prozent Stimmenanteil, sein persönlicher Top-Wert. Gesamtstädtisch erreicht Näger 17 Prozent, womit er hauchdünn hinter Julian Wiedmann von der SPD (17,2 Prozent) und Jasmin Ateia (Grüne, 18,9 Prozent) lag. Augenfällig ist, dass der AfD-Kandidat in allen Wahllokalen zweistellige Ergebnisse holt, doch bei den Briefwahlbezirken mehrheitlich einstellige Prozentzahlen hat. Ausreißer nach oben bilden vor allem der Briefwahlbezirk 11 auf dem Salzert mit 16,7 Prozent und der Briefwahlbezirk 9 (Eichendorffschule) mit 15,5 Prozent.

Der Blick in die Bezirke

Beim Blick auf die Parteipräferenz ohne Briefwahlbezirke: In der Lörracher Kernstadt liegt der CDU-Topwert in einem der drei Eichendorffschul-Wahllokale mit 28 Prozent, auf dem Salzert gab es 21,3 Prozent, in Stetten liegt der höchste Wert bei 30,4 Prozent in einem der Freie-Waldorfschul-Lokale. In Tüllingen sind es für die CDU 23,5 Prozent, in Tumringen gibt es sehr unterschiedliche Ergebnisse für die CDU, 31,3 Prozent in einem Lokal, 20,4 Prozent im anderen, die beide in der Turnhalle verortet sind. In Haagen gibt es 24,8 Prozent für die CDU, in Brombach liegt der Top-Wert für die Christdemokraten bei 28,4 Prozent im Kinderhaus auf dem Bühl, in Hauingen bei 28,5 Prozent in einem der beiden Festhalle-Wahllokale.