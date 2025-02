Der Wahlkampf

In den zurückliegenden Wochen bildete die Stadt Lörrach für die Parteien und Kandidaten einen Schwerpunkt der Wahlkampfaktivitäten. Konzentriert auf dem Alten Markt warben die verschiedenen Parteien um Wählerstimmen. Unterschiedliche Podiumsveranstaltungen wurden außerdem in der Kreisstadt veranstaltet, so auch von den Freien Wählern im Dreiländermuseum oder von der Evangelischen Allianz in der Stadtmission. Die Bürger konnten sich damit ein umfassendes Bild von den Bundestagskandidaten machen. Marco Näger (AfD) musste sich häufig krankheitsbedingt hier ebenso vertreten lassen wie aus gleichem Grund Amir Ismaili (FDP).