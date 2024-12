Bundestagswahl in Lörrach: Mit zirka 400 Wahlhelfern und etwa 35 000 Wahlberechtigten

Bundeskanzler Olaf Scholz will am Montag im Bundestag die Vertrauensfrage stellen. Weil die Antwort eigentlich schon feststeht, haben in den Rathäusern der Republik bereits die Vorbereitungen für die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar begonnen. In Lörrach müssen voraussichtlich etwa 35 000 Wahlberechtigte ihre Wahlbenachrichtigungen erhalten. Darüber hinaus ist auch noch viel zu tun.