Bundestagswahl in Lörrach: Vom Ausland aus die Stimme abgeben – Briefwahl ist stark gefragt

Trotz den Hinweisen der Bundeswahlleitung, lieber am Wahlsonntag ins Wahllokal zu gehen, statt Briefwahl zu beantragen, scheint es in diesem Jahr ein besonders hohes Briefwahlaufkommen zu geben. Wie berichtet, wurden bereits mehr als 11 000 Briefwahlunterlagen von Lörrach aus in die gesamte Welt versendet – auch an im Ausland lebende Deutsche, die ebenfalls an der Bundestagswahl teilnehmen dürfen. Hierfür können sie Briefwahlunterlagen bei der Gemeinde beantragen, in welcher sie zuletzt gemeldet waren.

400 Wahlhelfer

„So kann es sein, dass sich ein Wahlbrief aus Lörrach auf den weiten Weg nach Chile macht, wohingegen es ein anderer Wahlbrief lediglich über die Grenze nach Riehen schaffen muss“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Mehr als 1200 im Ausland lebende Deutsche haben demnach von dieser Möglichkeit in Lörrach Gebrauch gemacht und Wahlunterlagen beantragt.