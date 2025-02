Unsere Empfehlung für Sie Wahlkreis Lörrach/Müllheim Live-Ticker zur Wahl im Wahlkreis Lörrach/Müllheim

2930 Wahlberechtigte aus Maulburg hatten am Sonntag die Wahl. Mehr als 1000 Wahlberechtigte hatten im Jahr 2021 per Briefwahl abgestimmt, was aber auch im Zusammenhang mit der damaligen Coronapandemie zusammenhing. Am Sonntag herrschte hingegen keine Maskenpflicht mehr und reger Betrieb, es dominierte in Maulburg die Spannung, wer das Rennen machen wird.