Bundestagswahl in Schopfheim: Für die Organisatoren wird es sportlich

Enges Zeitkorsett

Eine weitere Herausforderung sei es, die Briefwahlunterlagen zu versenden: Dies könne erst erfolgen, wenn die Stimmzettel da sind. Doch bevor diese überhaupt gedruckt werden konnten, mussten verschiedene Fristen abgewartet werden. Erst in den vergangenen beiden Tagen bekamen die einzelnen Kommunen die Stimmzettel ausgehändigt; anders als üblich, mussten sie diese – ebenfalls wegen des kleinen Zeitfensters – selbst bei der Kreiswahlleitung in Lörrach abholen. Die Stadt kann die Zettel nun voraussichtlich ab kommendem Montag losschicken. Das Stadtbüro habe sich so aufgestellt, dass der Versand möglichst reibungslos abläuft. „Dies ist nicht selbstverständlich und dafür sind wir auch dankbar“, so Hodapp. Er bittet die Bürger dennoch darum, nach Möglichkeit in den Wahllokalen abzustimmen.

Ein Briefwahlbezirk weniger

Überhaupt die Briefwahl: Im Gegensatz zu den Wahlen im vergangenen Jahr gibt es einen Briefwahlbezirk weniger – auch deshalb, weil die Auszählung der Kommunalwahl wesentlich umfangreicher ist. Hodapp geht davon aus, dass die aktuell 14 172 Wahlberechtigten im Vergleich zu den Kommunal- und Europawahlen in 2024 wieder vermehrt per Brief abstimmen. Er glaube aber nicht, dass wieder so viele die Briefwahl nutzen wie bei der Bundestagswahl im Jahr 2021 unter Corona-Bedingungen.