Bundestagswahl in Stinen: Ein Heimspielsieg für CDU-Kandidat Stefan Glaser bei Wahl in Steinen

Stellvertretender Wahlvorstand Peter Prick im Schulzentrum war kurz vor dem Wahlende zuversichtlich, die Marke von 400 Wählern bei 510 Wahlberechtigten im Wahlbezirk 2 noch knacken zu können. „Wir haben das Gefühl, dass auch sehr viele junge Wähler diesmal ihr Kreuzchen gemacht haben“, so die Einschätzung Pricks. „Mehr junge Wähler als in vorausgegangenen Wahlen.“ Am Ende waren es rund 80 Prozent Beteiligung in dem Wahllokal.