Bundestagswahl in Weil am Rhein: Werden es am Ende 6000 Briefwähler sein?

Wahlschein kann bis Freitag, 15 Uhr, vor Ort beantragt werden

Apropos Briefwahl. Diese muss spätestens bis Freitag, 15 Uhr, beantragt worden sein, wobei das Wahlamt den Internetwahlscheinantrag am heutigen Mittwoch deaktivieren wird. „Wir bitten alle Bürger, den Antrag persönlich bei uns im Rathaus zu stellen, da wir sonst Bedenken bezüglich der Zustellzeiten haben“, sagt Dürrenfeld.

Wahlbriefe müssen bis Sonntag, 18 Uhr, im Rathaus sein

Die persönliche Stimmabgabe ist zwischen 8 und 18 Uhr am Wahlsonntag möglich. „Wir bitten darum, am Wahlsonntag die Wahlbekanntmachung und ein Ausweisdokument bereitzuhalten“, so Dürrenfeld. Die Wahlbriefe müssen am Sonntag bis 18 Uhr im Rathaus eingegangen sein. Das vorläufige Endergebnis für Weil am Rhein wird voraussichtlich zwischen 19.30 und 20 Uhr feststehen. Die Weiler Wahlergebnisse werden ab 18 Uhr im Großen Sitzungssaal präsentiert.