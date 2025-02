Bundestagswahl in Weil: Bundestrend auch in der 3-Länder-Stadt zu erkennen

SPD-Kandidat Julian Wiedmann landete in Weil mit 18,3 Prozent auf dem dritten Platz. Der Unterschied zum Ergebnis von Takis Mehmet Ali beträgt zwar nur minus 4,6 Prozentpunkte, allerdings war dieser damals als Wahlsieger in der 3-Länder-Stadt hervorgegangen. Grünen-Kandidatin Jasmin Ateia kam auf 15,9 Prozent (minus 4,1 Prozentpunkte im Vergleich zum Ergebnis von Gerhard Zickenheiner). Die Linke-Kandidat Marcell Menzel steigerte das Ergebnis von Moritz Kenk um 4,3 Prozentpunkte und erzielte 7,4 Prozent. Freie Wähler-Kandidat Christian Lehr nahm mit 5,7 Prozent in Weil ebenfalls die Fünf-Prozent-Hürde (plus 3,8 Prozentpunkte im Vergleich zu Ulrich Kissel). FDP-Kandidat Amir Ismaili holte 2,8 Prozent – ein deutlicher Unterschied (minus 12,3 Prozentpunkte) zum Ergebnis von Christoph Hoffmann vor dreieinhalb Jahren.

5581 Wähler gebenStimmen per Brief ab

Bei den Zweitstimmen sicherte sich die CDU in Weil 26,3 Prozent (plus 7,2 Prozentpunkte), die AfD 19,6 Prozent (plus 9,5 Prozentpunkte), die SPD 17,6 Prozent (minus 8,7 Prozentpunkte), die Grünen 14,2 Prozent (minus 3,3 Prozentpunkte), Die Linke 8,5 Prozent (plus 4,8 Prozentpunkte) und die FDP 4,6 Prozent (minus 10,6 Prozentpunkte). Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) holte aus dem Stand 4,5 Prozent der Zweitstimmen.