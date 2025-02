Bundestagswahl in Weil: Von Rot wieder zurück auf Schwarz

Bei den Erststimmen erzielte CDU-Direktkandidat Stefan Glaser in Weil am Rhein 29,4 Prozent (plus 7,7 Prozentpunkte), gefolgt von AfD-Kandidat Marco Näger mit 18,9 Prozent (plus 8,7 Prozentpunkte) und dahinter SPD-Kandidat Julian Wiedmann mit 18,3 Prozent (minus 4,6 Prozentpunkte). Grünen-Kandidatin Jasmin Ateia kam in der 3-Länder-Stadt auf 15,9 Prozent (minus 4,1 Prozentpunkte), Die Linke-Kandidat Marcell Menzel auf 7,4 Prozent (plus 4,3 Prozentpunkte), Freie Wähler-Kandidat Christian Lehr 5,7 Prozent (plus 3,8 Prozentpunkte) und FDP-Kandidat Amir Ismaili auf 2,8 Prozent (minus 12,3 Prozentpunkte).