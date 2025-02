Gresgen bleibt SPD treu

Denn hier schneidet traditionell die SPD am besten ab und das ist auch dieses Jahr so: Mit 31,1 Prozent erhielt sie dort den Topwert unter den Zeller Ortsteilen. Ein großer Abstand besteht zum zweitbesten Wert in Riedichen mit 17,9 Prozent. 14,7 Prozent fuhr die SPD in Atzenbach ein, 12,7 Prozent in Mambach. Den schlechtesten Wert erfuhren die Sozialdemokraten in Adelsberg mit 8,6 Prozent. Die AfD bekam auch in allen Zeller Ortsteilen die zweitmeisten Stimmen, mit deutlicher Ausnahme in Gresgen mit 19,9 Prozent, denn hier lag die CDU noch etwas weiter vorne und die SPD ganz vorne. Den höchsten Wert kriegte die AfD in Adelsberg mit 25,81 Prozent der Stimmen, dicht gefolgt von Atzenbach mit 25,79 Prozent. Die wenigsten Wähler stimmten in Pfaffenberg mit 19,7 Prozent für diese Partei ab.