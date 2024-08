Bundestagswahl Lörrach: Silke Eberlin strebt CDU-Mandat im Bundestag an

Die berufliche Vita

Die aus Ballrechten-Dottingen stammende Eberlin verfügt, neben ihrer Ausbildung als Industriekauffrau, über einen in Freiburg erworbenen Abschluss als Betriebswirtin, hieß es Anfang April bei der Vorstellung der neuen Wirtschaftsförderin. „Während ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn in verschiedenen Unternehmen in der Region konnte sie vielfältige Erfahrungen, zum Teil in leitenden Positionen, in den Bereichen Einzelhandel sowie im Bank- und Immobilienwesen sammeln und hat sich umfangreiche Fachkenntnisse in Bauangelegenheiten, Vertrieb und Akquise angeeignet.“