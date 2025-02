Bundestagswahl: Mit Angst und Sorge zur Stimmabgabe

Zu den vielen Menschen, die am Sonntag ins Wahllokal in der Haltinger Hans-Thoma-Schule strömen, gehört Özgür Isbert (29). Die politische Auseinandersetzung ist ihm wichtig. Der Diskurs müsse in Ruhe geführt und Meinungen ausgetauscht werden können. Auch Minderheiten sollten zu Wort kommen, sagt er.

„Wahl mit richtig hohem Gewicht“

Diese Wahl habe richtig hohes Gewicht, meint der in der Schweiz ausgebildete Informatiker, der seit seinem fünften Lebensjahr in Haltingen wohnt und in Deutschland geboren ist. „Wir haben profitiert, aber auch Deutschland hat von uns profitiert“, sagt er über die Migrationsgeschichte seiner aus der Türkei stammenden Familie.

Ein Haltinger Wähler, der sich Sorgen macht wegen des Rechtsrucks: Özgür Isbert Foto: Beatrice Ehrlich

Er ist überzeugter Europäer und macht sich Sorgen wegen des Rechtsrucks, der in allen europäischen Ländern zu beobachten sei. Unwissenheit und Ängste habe er im Gespräch mit Menschen herausgehört, die so denken. Oft denke er darüber nach, wie sich dieser Rechtsruck hätte verhindern lassen. Vielleicht, indem man diese Unwissenheit und Ängste früher ernst genommen und ihnen etwas entgegengesetzt hätte?