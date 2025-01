Bundestagswahl: Wagenknecht-Partei startet heiße Wahlkampfphase

Daneben hat die Partei auch traditionell linke Forderungen im Programmentwurf. Das BSW plädiert für mehr staatliche Eingriffe in die Wirtschaft und umfangreichere Leistungen bei Rente und Krankenversicherung. Wichtigstes Thema ist nach eigenen Aussagen Frieden. Gefordert wird ein "Waffenstillstand ohne Vorbedingungen" in der Ukraine und ein Ende der Rüstungslieferungen an das von Russland angegriffene Land.

Umfragewerte schwächeln

Das BSW hatte bei der Europawahl im Juni 6,2 Prozent der Stimmen erreicht und bei den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg sogar zweistellig abgeschnitten. In Thüringen und Brandenburg regiert die Partei mit. Bundesweit schwächelt sie allerdings inzwischen in den Umfragen. Zuletzt lag das BSW bei 4 bis 6 Prozent.