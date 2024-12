Bundestagswahl: Wagenknecht wird Kanzlerkandidatin des BSW

Und weiter: "Also eigentlich war es mal so, dass die Parteien Kanzlerkandidaten aufgestellt haben, bei denen man irgendwie davon ausging, dass sie auch den Kanzler stellen." Die Grünen lagen in jüngsten Umfragen bei 13 bis 14 Prozent.

Kanzlerkandidatur der Tierschutzpartei?

Leye meinte dazu: "Zur Wahrheit gehört auch, dass die Aussichten von Grünen oder AfD auf die Kanzlerschaft nicht größer sind als unsere." Habecks Kandidatur stehe für "eine Selbstüberschätzung, die nicht mal die Tierschutzpartei mit der Aufstellung eines Kanzlerkandidaten toppen könnte." Dem BSW gehe es darum, "den Menschen eine politische Alternative zum bisherigen Kandidatenquartett zu eröffnen".