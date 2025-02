Bundestagswahlkampf Berichte über Ermittlungen nach Großspende an AfD

Nach AfD-Angaben handelte es sich bei der Spende um eine Sachspende in Form von Werbeplakaten für die AfD. Bundesweit wurden demnach mehr als 6.000 solcher Plakate aufgestellt. Sie sind in auffälligem Gelb gehalten. Union, SPD und Grüne werden darauf in der Migrations-, Energie- oder Wirtschaftspolitik attackiert und die AfD als "bürgerliche Alternative" empfohlen. Dingler habe diese Kampagne eigenständig mit einem "externen Dienstleister aus Nordrhein-Westfalen" vereinbart, hatte Hütter erklärt.