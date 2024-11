Bundestagswahlkampf: Habeck am Küchentisch: Superreiche besteuern für Bildung

Habeck ist dem Gespräch bemüht, auf die Frau einzugehen. "Hi! Ich bin Robert. Passt das so für dich?", fragt er beim Hereinkommen ins Haus und setzt sich an den Tisch: "Ganz cool." Er stellt Nachfragen zu ihrer Belastung und deutet an, dass er bereits bei Kindergeburtstagen gespürt habe, wie anstrengend die Betreuung einer Kindergruppe sei.

Vier Milliarden Euro jährlich für Kitas

Angesichts des Personalmangels in Kitas reiche es wahrscheinlich nicht, dass Kita-Qualitätsgesetz um zwei Jahre zu verlängern, sagt Habeck. "Wir müssen tatsächlich massiv in unser Bildungssystem investieren. Und wenn wir uns mal trauen würden, die Superreichen in Deutschland ein bisschen – die merken es gar nicht –, aber ein bisschen mehr zu besteuern, und dieses Geld nehmen für die Bildung, dann wäre das eigentlich völlig okay", so die Idee des grünen Spitzenmanns. Konkret: Vier Milliarden Euro statt die bisher im Kita-Qualitätsgesetz veranschlagten zwei Milliarden. "Nicht alle deine Probleme wären vielleicht gelöst, aber doch sehr viele", meint Habeck zur Gastgeberin.