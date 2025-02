Bundestagswahlkampf in Lörrach: Wie die Stimmungslage an den Wahlkampfständen ist

Etwas abseits und auf einer Seite vom Rückriem-Würfel abgeschirmt, hat die AfD ihren Stand aufgebaut. Und es wirkt ein wenig so, als würde die viel beschworene Brandmauer in Lörrach – weitab von Berlin - noch stehen. Doch der Vorstoß des CDU-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz für eine Verschärfung der Migrationspolitik, bei dem er die AfD als Mehrheitsbeschaffer tolerierte, beherrscht an diesem Wochenende auch die Gespräche im äußersten Südwesten der Republik, wie ein Rundgang verdeutlicht.

Die FDP-Sicht

Matthias Koesler, Stadtrat und Vorsitzender des FDP-Ortsvereins, verweist im Gespräch auf das Plakat seiner Partei gleich gegenüber vom Wahlstand. „Auch guter Wille muss Grenzen haben“, heißt es dort zum Thema Migration. Er selbst hätte im Bundestag für das von Merz eingebrachte Zustrombegrenzungsgesetz gestimmt. Viele FDP-Bundestagsabgeordnete taten dies nicht. Auch Christoph Hoffmann aus dem hiesigen Wahlkreis hat nicht abgestimmt, statt hat sich enthalten. Mehr war halt am Samstag noch nicht bekannt. Koesler sieht sich am Stand nun mit entsprechenden Nachfragen konfrontiert, die er jedoch noch nicht beantworten kann. Seine Stellvertreterin Jutta Frasch kommt hinzu. Lange hat sie für das Auswärtige Amt gearbeitet und spricht von einem aufgeblähten Behördenapparat. Das sei etwas, was sie ändern wolle, erklärt sie.