Bundestrainerin Voss-Tecklenburg: "Wird bei EM sehr eng werden"

"Andere Nationen wissen im Moment nicht so genau, wozu wir in der Lage sind. Das kann für uns zu einem Riesenvorteil werden, und wir müssen das für uns nutzen. So gehen wir die Sache an", sagte die Bundestrainerin im Interview der "Süddeutschen Zeitung".

Achtmal holten die DFB-Frauen den EM-Titel - Rekord. "Ich glaube, keine Nation wird das je wieder schaffen", meinte die 54-Jährige, die am 3. Juli nach ein paar freien Tagen mit dem Team nach London fliegt. In der Vorrunde stehen die Spiele gegen Dänemark (8. Juli), Spanien (12. Juli) und Finnland (16. Juli) an.