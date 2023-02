Bundesverfassungsgericht Fall Jalloh: Karlsruhe bestätigt Ermittlungseinstellung

Mehrere Initiativen, Freunde und Familie des Gestorbenen sprechen von "Mord" und von "offensichtlichen Missständen und Widersprüchen im Bereich der Polizeiarbeit". Sie fordern Ermittlungen gegen verdächtige Polizisten und hatten unter anderem eigene Brandgutachten in Auftrag gegeben. Am 7. Januar, dem Jahrestag seines Todes, demonstrierten Hunderte Menschen unter dem Motto "Oury Jalloh - Das war Mord!" in Gedenken an den Mann.