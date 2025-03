Bundesverfassungsgericht: Könnte Karlsruhe den Soli kippen?

Schutzzentrum für Primaten Orang-Utans im Bus: Waldschule auf Borneo zieht um

Viele Orang-Utans auf Borneo brauchen Hilfe. In einem Schutzzentrum lernen sie, wie sie im Regenwald überleben können. Jetzt stand nach 25 Jahren ein großer Umzug an. Was war passiert?