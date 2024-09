Bundesverfassungsgericht prüft Hat die AfD ein Recht auf Ausschussvorsitze im Bundestag?

Wie könnte ein Urteil aussehen?

In seinem Beschluss zum AfD-Eilantrag 2022 warf der Karlsruher Senat bereits einen Blick auf die zentralen Fragen des Hauptverfahrens. So werde etwa zu klären sein, ob die Geschäftsordnung des Bundestags eine freie Wahl der Ausschussvorsitze zulasse, ob dadurch Rechte der AfD-Fraktion beeinträchtigt seien und ob das im Hinblick auf den Zweck der Wahl zulässig wäre. Das Gericht könnte also theoretisch feststellen, dass sich aus der Geschäftsordnung nicht die Möglichkeit einer Wahl ergibt, oder - wenn sie nach Einschätzung des Gerichts doch eine Wahl zulässt - dass Rechte der AfD eingeschränkt werden. Dann müsste eventuell auch die Geschäftsordnung selbst geändert werden.

Gab es bereits ähnliche Entscheidungen des Gerichts?

Streit gab es in Karlsruhe auch schon um einen Posten im Bundestagspräsidium - wo die AfD seit ihrem Einzug in den Bundestag 2017 nicht vertreten ist. Die anderen Parteien hatten allen AfD-Kandidatinnen und -Kandidaten für einen der Stellvertreterposten in etlichen Abstimmungen die erforderliche Mehrheit verweigert. Das Bundesverfassungsgericht entschied hier im März 2022, dass das Recht zur gleichberechtigten Berücksichtigung unter dem Vorbehalt der Wahl durch die übrigen Abgeordneten steht. Einen uneingeschränkten Anspruch auf einen Platz im Präsidium gebe es nicht.