Bundesversammlung FDP für zweite Amtszeit von Bundespräsident Steinmeier

"Herr Steinmeier ist eine herausragende Persönlichkeit und hat sich in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung um den Zusammenhalt in unserem Land verdient gemacht", teilte der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner am Mittwoch in Berlin mit. "Dass er ein zweites Mal für das Amt bereitsteht, sehen wir mit Sympathie und großem Respekt."

Die FDP-Fraktionen in Bund und Ländern hätten dafür plädiert, Steinmeier bei seiner Kandidatur für eine zweite Amtszeit zu unterstützen, so Lindner. Steinmeier selbst muss die Nachricht erreicht haben, während er sich auf einen Instagram-Livechat mit Soldaten des deutschen Einsatzkontingents Minusma in Mali vorbereitete - falls die FDP ihn nicht schon vorab informierte.